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COACH コーチ 新品 長財布 黒 メンズ レディース 財布 ブラック 002
商品番号 R26903479771
商品名

COACH コーチ 新品 長財布 黒 メンズ レディース 財布 ブラック 002
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【カラーブロックジップアラウンド長財布】☆新品・未使用☆　【送料無料】　002⭐上品なブラックのシグネチャーに　オレンジのラインがひと際映える　　エレガントなお財布です♥☘️さりげない、シグネチャー柄と　　レザーのCOACHのロゴが、　　　シックで上品でオシャレです❗️☘️開閉すると、カードやお札が一望でき、　　中央にファスナー付きの小銭入れ、　　　カードも余裕の12枚収納で、　　　　使い勝手抜群の長財布です(^^♪☘️シンプルでユニセックスなデザインは、　　メンズ用、レディース用　　　どちらでもお使いいただけます♪♪⭕️もちろん　　アメリカCOACHアウトレット　　　直営店から仕入れて、　　　　並行輸入した新品未使用品です。　　　　　　どうぞ、ご安心下さい(*^^*)⭐あなたのお手元に置いて頂いて　　長くご愛用頂けると嬉しいです❤️❤️❤️◆人気商品！残り僅か！早い者勝ちです！※品切れ前のご注文をお勧め致します！！◆ご質問等なければ、即購入OKです！◆お値下げのご相談は、　　ご希望の金額をお伝え下さい。　前向きにご検討させて頂きます(^^)型番:F78202QBLPA素材:PVCレザーカラー:チャコールブルーマルチ　　　（ブラック、　　　　かなりブラックに近い濃紺、　　　　オレンジ）サイズ　　横約19cm×縦約10cm　　　　　×幅約2cm仕様　　　ファスナー開閉式　　　　　カードポケット×12　　　　　オープンポケット×3　　　　　ファスナー付き小銭入れ×1　　　　　札入れ×2付属品　　ケアカード　　　　※箱は付属しておりません。購入場所　アメリカCOACHアウトレット　　　　【並行輸入品】※アウトレット商品に抵抗のある方はご遠慮下さい。※ご購入の際には、必ずプロフィールをご覧ください。※製造時の裁断位置により、絵柄の位置が掲載写真の位置と異なる場合がございますので予めご了承ください。財布形...長財布
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