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【専用】「お値下げ致しました」ターコイズ\u0026シルバーバングル
商品番号 I14985506903
商品名

【専用】「お値下げ致しました」ターコイズ\u0026シルバーバングル
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます◆自宅保管品です。ご理解頂きご検討下さい。◆ターコイズ◆オレンジは、珊瑚？よくわかりません。◆神経質な方のご購入はご遠慮下さい。「#シルバー」「#バングル」「#ターコイズ」「#アクセサリー」「#お洒落」「#バイク」「#ハーレ」「#革ジャン」
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