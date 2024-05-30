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ARMANI チェーンブレスレット
商品番号 M84285048517
商品名

ARMANI チェーンブレスレット
ブランド名 アルマーニ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルマーニのチェーンブレスレットです。とても存在感があるデザインとなっております。長さ　約20.5cmです。やや使用傷や錆が見られます。ご確認よろしくお願い致します。
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