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特価❗️AIR JORDAN 1 (2001 ADDITION)★3000足限定
商品番号 P93106962183
商品名

特価❗️AIR JORDAN 1 (2001 ADDITION)★3000足限定
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,931 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEAIRJORDAN12001ADDITIONUS9.5(27.5cm)3000足限定のシリアルナンバー入り箱、付属カードあり※ジャンプマンキーホルダーはありません色褪せ、日焼け状態は決して、良いとは言えませんが、今となっては激レアな一足です。当時、着用もしていました。のちに暗所に保管していました。古い物にご理解ある方のみご検討ください。コレクション整理のため思い切っての出品となります。
http://narcologia.ru/goods/rebellion901778.html
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