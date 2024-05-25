特価❗️AIR JORDAN 1 (2001 ADDITION)★3000足限定

NIKEAIRJORDAN12001ADDITIONUS9.5(27.5cm)3000足限定のシリアルナンバー入り箱、付属カードあり※ジャンプマンキーホルダーはありません色褪せ、日焼け状態は決して、良いとは言えませんが、今となっては激レアな一足です。当時、着用もしていました。のちに暗所に保管していました。古い物にご理解ある方のみご検討ください。コレクション整理のため思い切っての出品となります。



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