TAUJAN タウジャン　リング　17.5号

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材質···シルバータウジャンも似たようなリングが多いですが、、、独特のうねうねしたデザインは「脈」をイメージしているそうです。シンプルですが、個性的で一味違う魅力があります。コレクションとして購入し、ほとんど着用しておらず、傷や汚れなどほとんどなく美品です。サイズは17.5号、ポーチとステッカーをお付けします。＊リングスタンドは撮影用です。商品には含まれません。