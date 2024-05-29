セリーヌ　スーツ　セットアップ　シャドーロゴ　馬車　刻印ボタン　大きいサイズ

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管理番号 無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛け下さい！⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドセリーヌ CELINE■状態目立つ傷や汚れなく美品です。■サイズ(cm)表記：不明 XL相当 大きいサイズ着丈: 約72.5cm肩幅： 約46m袖丈:約58cm身幅: 約58cmウエスト：約48cm×2総丈：約105.5cm股下：約71cmワタリ：約37cm裾幅：約25cm■カラーグレー