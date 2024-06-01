新品未使用 キングアイス ネックレスLサイズ ホワイトゴールド ...

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KingIce(キングアイス)KingIcexDeathRowRecordsCZコラボネックレスLサイズコラボカラー：ホワイトゴールドマイアミキューバカーブチェーンキュービックジルコニア素材・・真鍮、ホワイトゴールドメッキ、キュービックジルコニアサイズ・・チェーンの長さ：約60.9cmチェーンの幅：約8mm長さ：約4.4cm幅：約3.4cmChrisBrown（クリスブラウン）やSnoopDogg（スヌープドッグ）、WizKhalifa（ウィズ・カリファ）など有名アーティストも着用しているヒップホップジュエリーブランドです。その中でもSNSで人気の商品です！ブリンブリン b-boy新品未使用、本物ですが、海外製品なので神経質な方はご遠慮ください。カラー···シルバー