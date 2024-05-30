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new balance　カーキ　スニーカー24.5cm
商品番号 G99133057816
商品名

new balance　カーキ　スニーカー24.5cm
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お色もおしゃれで、軽くて履きやすいです(⁠^⁠^⁠)これからの季節コーディネートしやすいと思います☆箱はありません。ご了承下さい。宜しくお願いしますm(__)mメインカラー...グリーン
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