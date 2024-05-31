WWII スウィートハートジュエリー FORGET ME NOT US Army

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こちらでお譲りいただきましたが、似たものをいただいたので、お譲りいたします。こちらで購入してからは未使用ですペンダントトップのみです。裏にSTERLING彫刻あり⚠︎裏にへこみがあります(写真7枚目)画像では確認できない傷・変形・劣化や、画像と現物の色味に差があることを予めご理解ご了承いただいた上でご購入をお願いいたします。購入時、以下の【商品説明】の表記がありましたが、詳しいことはわかりかねます。ご心配な方は購入はお控えください。即購入OKです【商品説明】Rare40sWWIIUSAsweetheartjewelryスウィートハートジュエリー1940年代USAシルバー925SweetHeartJewelry（スウィートハートジュエリー）とは、戦地へ行く際に兵士たちが、恋人や妻、母親、家族に愛の証として贈っていたチャームです。WWIとWWIIのときに非常に人気でした。今でもヨーロッパでは、婚約記念日、誕生日など贈る習慣があります。これはアメリカの1940年代WW2のチャームです。FORGETMENOTの花のデザインです。大戦時代に愛人、家族の人に贈ったとされる[FORGETMENOT (私を忘れないで！)]の一言が込められた特別なジュエリーです。スイートハートジュエリースウィートハートジュエリーSweetHeartJewelrySweet・Heart・Jewelryアクセサリーネックレスペンダントチャームメンズネックレスメンズアクセサリーメンズネックレスレディースアクセサリーハートネックレスヴィンテージアクセサリースウィートハートネックレススウィートハートチャームアンティークジュエリー