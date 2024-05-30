Heron Preston 2020AW 美品 CAT COACH JACKET

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ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。★商品説明★【BRAND】HeronPrestonヘロンプレストン【IETM】2020AWPARISCOLLECTIONMADEINRUMANIAルーマニア製タグ付CATCOACHJACKET中綿入りCATコーチジャケットブルゾンブラックMアーカイブ【COLOR】ブラック画像参照【SIZE】M肩幅53脇下幅60着丈76【MATERIAL】表地本体ポリエステル別布コットン中詰ポリエステル裏地ポリエステルポケット裏地コットン【CONDITION】ほぼ使用感がなく美品です。保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。【MEMO】HeronPrestonヘロンプレストン2020AWPARISCOLLECTIONMADEINRUMANIAルーマニア製タグ付CATCOACHJACKET中綿入りCATコーチジャケットブルゾンブラックMアーカイブです。レギュラーカラー、フロントにボタンクロージャー、複数のパッチポケット、パデッドデザイン、ロングスリーブ、袖口にボタンクロージャー。ブラック。素材並びにシルエット、デザインも洗練されたデザインですので、末永くお使い頂けます。アーカイブ付属品(タグ、袋)定価119900円送料込み★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)