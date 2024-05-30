￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【商品名】TENDERLOIN/テンダーロイン\"T-MOLESKIN\"モールスキン.ジャケット￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【色/Color】ブラウン系￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【サイズ】サイズ表記xs肩幅約44cm身幅約53cm着丈約60cm袖丈約57cm※素人採寸の為、参考程度でお考えください。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【状態/コンディション】(主観になります)多少着用感.それに伴うアタリ等はありますが、全体的な程度はわるくないと思います。※袖丈を詰めてあります。直し屋にて仕立ててありますので綺麗な仕上がりだと思います。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【詳細/ポイント】TENDERLOIN/テンダーロイン\"T-MOLESKIN\"モールスキン.ジャケットこの生地感やクラシックな形のデティール。テンダーロインの名作の1つだと思います。サイズはXS体感的にM程度はあるサイズ感ですので、サイズで断念してた方やテンダーロインをすっきり着たい方におすすめです。ボタン仕様もありますが、ジップver.はより探しづらいかと思います。よろしけば、ぜひ。※こちらのブラウン系は袖丈を詰めてあります。直し屋にて仕立ててありますので綺麗な仕上がりだと思います。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【その他】♦︎商品は基本的にUSED品になります。使用に伴う小傷やシワ、主観によるコンディション判断の為、見落とし等がある場合がございます。ご購入の際はご理解の上、お願いいたします。プロフィールも合わせてご一読願います。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣



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