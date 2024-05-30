マネークリップ　小銭入れ付き　ポーター　クラシック

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商品詳細
コードバンでしょうか？かなりレザーの質が良い気がします。光沢が出て高級感があります。porterのマネークリップ式二つ折り財布になります。大きめのコインケースが付いています。なかなか質の良いものでこの仕様は見つかりません。2年ほど使用しましたので使用感はあります。お早めにどうぞ。財布形···二つ折り
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