1346 U【希少コラボ】シュプリーム×葵産業☆刺繍ビッグロゴジャケット

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◆当店、#古着屋YHS の商品は、送料無料・即購入OKです。◆新商品は入荷次第、随時出品しております。 お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランド Supreme / シュプリーム 葵産業 / アオイサンギョウ◆特徴 刺繍ビッグロゴ◆サイズ表記 M◆サイズ実寸（単位：cm） 着丈：65 身幅：57 肩幅：47 袖丈：64◆カラー 紺 / ネイビー◆素材 コットン（綿）・ポリエステル◆購入元 ブランドリユース店 質屋・古物市場・ストア商品◆状態 USED ホームクリーニング済（タバコ臭・ペット臭無し）◆発送 らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き） #YHS_1346U