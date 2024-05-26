Supreme 18SS Block Logo Keychain Gold

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商品詳細
シュプリームのブロックロゴのキーホルダーです。こちらで安値で出品されている物はほとんど偽物で偽物は裏側から見ると穴が空いている部分が少ないです。ユーズドですので神経質な方や中古にご理解頂けない方はご遠慮ください。キーチェーン28
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