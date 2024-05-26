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ドルチェ\u0026ガッバーナ ネックレス 指輪 ベルト
商品番号 O98767101708
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ ネックレス 指輪 ベルト
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 18,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネックレスと指輪は2022年の3月頃に買ったものです。ネックレス40,000円ほどで購入。指輪35,000円ほどで購入使用頻度は10回ほどで、綺麗に使用していたので、状態はかなり良いです。新宿伊勢丹メンズ館での購入です。ベルトの購入はかなり前で、5年以上経っていると思います。値段は50,000円ほどだったと思います。おまけ程度で考えています。サイズが大きいので、メンズでも問題なく使えますが、このベルトは一応レディース用の作りになっています。状態はそれほど悪くありませんが、少しシミがあります。その他ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願いします。
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