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廃盤　ハイグレード　ロンドンブルートパーズ　フェザー　インディアンアクセサリー
商品番号 Y37705044407
商品名

廃盤　ハイグレード　ロンドンブルートパーズ　フェザー　インディアンアクセサリー
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

廃盤につき-6000円セール（11月まで）シルバー950のロンドンブルートパーズのビックフェザーペンダントトップになります。フェザーの線は一本、一本細かくタガネで打ち込んでいます。ワイヤーワークと彫金技法にて制作しております。他のブランドのフェザーでは中々ないロンドンブルートパーズを使用しております。このロンドンブルートパーズはかなりブルーが濃く、ハイグレードの天然石です。ブルートパーズには主にスカイブルートパーズ、スイスブルートパーズ、ロンドンブルートパーズの三種類が有り、ロンドンブルートパーズは一番グレードが高いという特徴があります。ロンドンブルートパーズは11月の誕生石です。フェザーはインディアンの中で戦士への勲章として鷹の羽を送っていたそうです。　また運気上昇や飛躍としての意味もあると言われています。天然石の種類(ブラジル産ロンドンブルートパーズ)素材【シルバー950】サイズ縦【約6.2センチほど】サイズ横【約1.52センチ】#インディアンアクセサリー　#ネイティブアメリカン　#キングマンターコイズ　#フェザー　#シルバー925　#インディアンジュエリー　#ロンドンブルートパーズ　#雷　#ライトニング　#叩き　#ブラックスターサファイア　#ワイルドホース　#スリーピングビューティー　#GODSUNS　#ゴローズ#TaroWashimi　#FIRSTARROW`Sカラー...ブルー材質...シルバー装飾...その他ストーン
http://narcologia.ru/goods/subtropical301.html
http://narcologia.ru/goods/revamp625922.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln921402.html
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