新品7-3/4★ヤンキース海外限定ニューエラキャップ★日本未発売NEW ERA

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★★★ドルピンズ【ピンバッジ】カスタム★★★王道ヤンキースのニューエラキャップ。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。サイドパッチはKITH10周年の別注で採用されたデザインと同モデル。付属のドルピンズはお好きな場所に取り付け可能です。新品未使用サイズ 7-3/4【61.5cm】色 濃紺つば裏 ローズ汗止め ブラック#ヤンキースニューエラ#YANKEES#SUPREME#KITH#WBC#メジャーリーグ#TWNTYTWO#大谷翔平#ダルビッシュ有