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新品7-3/4★ヤンキース海外限定ニューエラキャップ★日本未発売NEW ERA
商品番号 F86920027993
商品名

新品7-3/4★ヤンキース海外限定ニューエラキャップ★日本未発売NEW ERA
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★★ドルピンズ【ピンバッジ】カスタム★★★王道ヤンキースのニューエラキャップ。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。サイドパッチはKITH10周年の別注で採用されたデザインと同モデル。付属のドルピンズはお好きな場所に取り付け可能です。新品未使用サイズ　7-3/4【61.5cm】色　濃紺つば裏　ローズ汗止め　ブラック#ヤンキースニューエラ#YANKEES#SUPREME#KITH#WBC#メジャーリーグ#TWNTYTWO#大谷翔平#ダルビッシュ有
http://narcologia.ru/goods/sci-fi307347.html
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