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希少　ポールスミス　キーケース　コインケース　カードケース　フラグメントケース
商品番号 W33275120934
商品名

希少　ポールスミス　キーケース　コインケース　カードケース　フラグメントケース
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックご覧いただきありがとうございます✨気になることやご質問があればお気軽にコメント下さい。値下げ交渉も大丈夫です◎○アイテム希少　ポールスミス　PaulSmithキーケース、コインケース、カードケースが一体になったフラグメントケースです。カードポケット✖️3キーリング✖️4コインケースマルチキーケース　　マルチカラーのウサギもカワイイです。メンズでもレディースでも使って頂けます。○サイズタテ8cmヨコ10.5cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りしています。○状態写真をご確認ください。目立つダメージや汚れのない美品です。まだまだ気持ち良く使って頂けます。○カラー黒　ブラック○素材レザー✴︎購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。○配送簡易包装にて即日、またはなるべく早く発送致します。遅くなる場合はコメントにてお知らせします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。✨✨他にも色々取り扱っています。✨✨　　　良かったらご覧になって下さい。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。051014カラー···ブラック
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