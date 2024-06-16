激レア！　クリスチャンディオール　ロゴ　ネックレス　プレート

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ご覧いただきありがとうございます！大変貴重なクリスチャンディオールのプレート型ネックレスが入荷しました！こちら、オークションサイトにて購入した正規品になります。目立った傷はありませんが、あくまでも中古品ですのでご理解のある方のみご購入ください！基本的にお写真で判断をお願いいたします。気になるところなどは必ず事前にコメントにてご確認をお願いいたします。ディオールのネックレスの使い心地を試してみたい！という人にもおすすめです！付属品はありません。お値引き、ご質問はいつでもお待ちしております！※経費削減、エコの観点からリサイクルダンボールにて発送する場合があります。（匂いや汚れのひどいものは使用しません。新品での発送をご希望の方はコメントにてその旨を伝えて下さい。ダンボール代150円を価格に上乗せして請求させていただきます）※すり替え防止のため、お客様都合での返品はお断りしております。必ず事前にコメントにて状態の確認をお願いいたします。管理No.27503450古物商許可第431030058680号＃ディオール＃クリスチャンディオール＃ネックレス＃レディース＃メンズ＃ブランドSHOP99