フロンターレ　2021優勝記念キャップ

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商品詳細
2021年にフロンターレが優勝したときに作成した記念キャップです。かぶりたくて買いましたが少し大きく、かぶれましせんでしたので出品します。試着程度の着用でクローゼットに眠っていたのできれいです。サイズ：フリー（58～62cm相当）素材：本体、つば部分：ポリエステル100％つば裏：綿100％
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Amazon | 川崎フロンターレ 2021明治安田生命J1リーグ優勝記念 NEWERA ...
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