フロンターレ　2021優勝記念キャップ

2021年にフロンターレが優勝したときに作成した記念キャップです。かぶりたくて買いましたが少し大きく、かぶれましせんでしたので出品します。試着程度の着用でクローゼットに眠っていたのできれいです。サイズ：フリー（58～62cm相当）素材：本体、つば部分：ポリエステル100％つば裏：綿100％



Amazon | 川崎フロンターレ 2021明治安田生命J1リーグ優勝記念 NEWERA ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2020明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2020明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2020明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（最終弾）販売のお知らせ ...



2021明治安田生命J1リーグ「優勝記念グッズ」（第2弾）販売のお知らせ ...