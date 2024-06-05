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フロンターレ　2021優勝記念キャップ
商品番号 K89511317249
商品名

フロンターレ　2021優勝記念キャップ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年にフロンターレが優勝したときに作成した記念キャップです。かぶりたくて買いましたが少し大きく、かぶれましせんでしたので出品します。試着程度の着用でクローゼットに眠っていたのできれいです。サイズ：フリー（58～62cm相当）素材：本体、つば部分：ポリエステル100％つば裏：綿100％
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