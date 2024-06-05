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商品詳細
・新品LANVINenBLueランバンオンブルーメンズ手袋・サイズ：25cm・素材：（本体）羊革ラムレザー （裏地）カシミヤ、毛・カラー：濃紺 商品説明柔らかい羊革レザーのメンズ手袋。裏地にカシミヤ毛を使用しているのでとても暖かいです。コーディネートが楽しくなるようなお洒落な手袋です。甲の部分にランバンオンブルーのロゴ入り。
http://narcologia.ru/goods/recommended617190.html
http://narcologia.ru/goods/assessor476103.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose168140.html
371新品LANVIN en BLue メンズ羊革レザー手袋裏地カシミヤ濃紺
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