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371新品LANVIN en BLue メンズ羊革レザー手袋裏地カシミヤ濃紺
商品番号 W50858782877
商品名

371新品LANVIN en BLue メンズ羊革レザー手袋裏地カシミヤ濃紺
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,093 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・新品LANVINenBLueランバンオンブルーメンズ手袋・サイズ：25cm・素材：（本体）羊革ラムレザー　　　　　（裏地）カシミヤ、毛・カラー：濃紺　　　商品説明柔らかい羊革レザーのメンズ手袋。裏地にカシミヤ毛を使用しているのでとても暖かいです。コーディネートが楽しくなるようなお洒落な手袋です。甲の部分にランバンオンブルーのロゴ入り。
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