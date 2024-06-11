SAAD silver サードシルバー 太陽神 チェーン付き 正規路面店購入品

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商品詳細
SAADsilverサードシルバー太陽神チェーン付き正規路面店購入品サンシンボルですチェーンもSAAD製です2段階に長さを調整出来る様にオーダー製作して貰ったチェーンです(45cm)仙台青葉通店にて購入磨けば光ります！バラ売りは致しません巾着付き購入時３万円程しました材質...シルバーカラー...シルバー#インディアンジュエリー#シルバーアクセサリー#サード#SAAD
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