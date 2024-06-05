BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ コインケース イントレチャート

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商品詳細
⚠️多数出品しておりますのでご覧くださいませ。↓↓↓#pAbE服飾雑貨#pAbEメンズ#pAbEレディース◆フォローしていただいた方コメントいただければお気持ちお値引きさせていただいております。◆プロフィール必読お願い致します。◆中古品にご理解頂ける方宜しくお願い致します。◆付属品等、商品は画像が全てとなります。シリアルナンバーは写真を参照してください。リサイクルショップ購入商品です。ブランド：BOTTEGAVENETA実寸サイズ：横幅cm、縦cm、奥行cmカラー：ダークブラウン内側に剥げ、スレ、汚れあります。ファスナートップのレザーの付け根が傷んでレザーが取れて布になっています。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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