CHROME HEARTS クロムハーツ ラウンドファスナー

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CHROMEHEARTSクロムハーツラウンドファスナー小銭入れ財布ブラックレザーシルバー約7年前に横浜ルミネのユナイテッドアローズにて購入の確実正規品です。当時は約10万円でした。現在は価格も大きく上がり約13万円です。そこそこ使用はしておりましたので使用感はありますが、まだまだ使用可能です。元々売却する予定も無く、ずっと愛用していく予定でしたのでインボイスはちゃんと保管しておらず紛失してしまいましたので、格安にて出品します。中古品に理解の無い方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。また、すり替え等防止の観点により返品、キャンセルは受付致しかねます。ご理解ご了承いただける方のみご購入ください。宜しくお願い致します。