◆専用◆エルメスキーホルダーモビールH キーリング　シルバー色　車ブガッティ新品

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商品詳細
◆専用です。交渉中以外の方のご購入はお控えください◆2023年、エルメス直営店にて購入の本物です。手袋をしての開封で一切触れておりません。画像1枚目はエルメス公式ホームページより◆品名 キーホルダー《モビールH》キーホルダーレザーベルト/ラッカーメタルステンレススティール「H」を描く3つのメタルビーズを、レザーコードでつないでいます。4つのエングレービング入り《クルー・ド・セル》のシグネチャーをあしらっています。開閉システムにより、ベルトにも付けられます。 ◆色 画像にてご確認ください 画像は加工しておりません。◆状態新品◆品番 H077361FJ00◆定価 74,800円◆ペンダントのサイズ：4.4cm×3.2cm◆エルメス直営店購入の本物及び新品です。8lw
http://narcologia.ru/goods/Persia535188.html
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