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◆専用◆エルメスキーホルダーモビールH キーリング　シルバー色　車ブガッティ新品
商品番号 V45785782719
商品名

◆専用◆エルメスキーホルダーモビールH キーリング　シルバー色　車ブガッティ新品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 24,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆専用です。交渉中以外の方のご購入はお控えください◆2023年、エルメス直営店にて購入の本物です。手袋をしての開封で一切触れておりません。画像1枚目はエルメス公式ホームページより◆品名　キーホルダー《モビールH》キーホルダーレザーベルト/ラッカーメタルステンレススティール「H」を描く3つのメタルビーズを、レザーコードでつないでいます。4つのエングレービング入り《クルー・ド・セル》のシグネチャーをあしらっています。開閉システムにより、ベルトにも付けられます。　　　　◆色　画像にてご確認ください　　　画像は加工しておりません。◆状態新品◆品番　H077361FJ00◆定価　74,800円◆ペンダントのサイズ：4.4cm×3.2cm◆エルメス直営店購入の本物及び新品です。8lw
http://narcologia.ru/goods/Persia535188.html
http://narcologia.ru/goods/plaque276107.html
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