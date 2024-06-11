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極美品✨マッキントッシュフィロソフィー トロッター スーツ セットアップ 紺
商品番号 R61444780573
商品名

極美品✨マッキントッシュフィロソフィー トロッター スーツ セットアップ 紺
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 6,463 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☺︎ご質問お値段交渉などお気軽にどうぞ！その他商品はこちら☞#だるま全商品その他セットアップ☞#だるまセットアップ■状態■特に目立つ傷汚れは無くかなり綺麗な状態です☺︎■ブランド■MACKINTOSHPHILOSOPHY■アイテム■TROTTERトロッタースーツセットアップジャージ素材ストレッチ2Bサイドベンツ本切羽ノータック裾ダブル■色■ダークネイビー■素材■写真参照■サイズ■ジャケット36Rパンツ40■実寸㎝■着丈約68身幅約49肩幅約43袖丈約60総丈約96股下約73股上約28ウエスト約41ワタリ幅約28裾幅約19※裾約6㎝ウエスト約5㎝出せます。※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。全て平置きでの採寸です。他にもコムデギャルソンヨウジヤマモトイッセイミヤケバーバリーポールスミスヴィヴィアンウエストウッドヒステリックグラマーマーガレットハウエルMHLNIKEアディダスステューシーエイプグッドイナフノースフェイスポールスミスなどなどジャンル問わずアパレル商品多数出品しておりますのでよろしければご覧ください→#だるま★24522108
http://narcologia.ru/goods/ordering969979.html
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