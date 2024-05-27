ロエン 二つ折り財布 スカル 新品

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商品詳細
ブランド名ロエン未使用品・経年品商品二つ折り財布・カウレザーサイズ縦約100mm 横約115mm商品状態新品、未使用ですが、キズ汚れがございます(画像要確認)付属品箱、袋、カード詳細情報未使用ですが経年品であり本体・箱に若干小傷が見受けられますあくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい入手経路古物商買取品
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