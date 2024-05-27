高純度テラヘルツスターカット8mmネックレス60cm

⭐️ハンドメイドです⭐️⭐️健康ネックレス⭐️☆高純度テラヘルツラウンドカット8mm一ネックレス60cmです。玉の輝きがとても良いお品です。専用ステンレスワイヤーで作成し、金具もステンレスになります。＊試験結果報告書は参考までに、お渡しはしてないです。#テラヘルツyossy●テラヘルツ効果ゆがんだ細胞のリズムを正常な状態へと働きかける波長とされていて、美容面、健康面など注目されてます。●テラヘルツ意味自立神経整え、リラックス効果、目標達成、自己実現、お仕事のお守り●価格オーダー注文お受けします♡・38cm5160円・40cm5400円・42cm5640円・45cm6000円・50cm6600円・55cm7200円・60cm7800円・65cm8400円・70cm9000円＊後はご相談させていただきます。＊60cmの方はこのまま購入お願いします。●金具変更させていただきます。・ステンレスアジャスター交換無料・ステンレスゴールド変更+200円・サージカルステンレスバイオネットクラスプ＋530円●まとめ値引きさせていただきます。2点購入100円引き3点購入200円引き4点購入300円引き●ご質問があれば、メッセージください。●発送メルカリ便での発送です。#テラヘルツネックレス#テラヘルツブレスレット#ゴールドフィルドアジャスター#テラヘルツブレスレット材質···ステンレスカラー···シルバー装飾···その他ストーン



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