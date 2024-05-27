□値下げ不可 ボッテガヴェネタイントレチャート 2連ブレスレット

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セカンドストリートにて鑑定済み正規品のボッテガヴェネタのブレスレットをリペアカラーメンテナンスさせて頂きました。サイズ端から端までの長さ 約22cm人気のお財布ですお洒落で高級感のあるボッテガの財布です！男女兼用で、は売れ筋なので早い者勝ちです〜カード入れや札入れ、ポケットなど収納力も抜群でとても使いやすいお品です。メンテナンス方法全体を消臭除菌クリーニング後、外装をブラックにリカラーしコーティング、ワックス仕上げした商品となっております。●状態カラーリングにより傷汚れは目立ちにくく綺麗な商品です。角スレあります 使用に問題ありません※クリーニングカラーリングリペア済みで届いたその時から気持ちよくご使用になれます♪●お譲りするもの財布購入及びコメント前に、自己紹介をご覧いただけますと幸いです。商品チェックは行っておりますが、記載以外に細かい汚れやダメージ等がある場合もございます。16棚②22