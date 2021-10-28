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ヴィヴィアンウエストウッド　オーブネックレス
商品番号 E74723633401
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　オーブネックレス
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッド　オーブネックレス未使用品(並輸入品)参考価格　26400円程チェンの長さ約44cm〜52cmまで調整可能✨付属品:無し2品以上割引あり色:シルバーヴィヴィアンウエストウッド#ヴィヴィアンネックレス#ヴィヴィアンピアスカラー···シルバー材質···真鍮
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