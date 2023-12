【値下げ‼︎】ニューバランスM996PU

NEWBALANCEニューバランスM996MadeinUSA●カラーパープル●サイズ24.5ご覧頂きありがとうございます。こちらは人気のUSAシリーズです!4年ほど前に購入ました。パープルで綺麗なカラーです。サイズが大きかったので泣く泣く出品します。大事に履いてくださる方にお譲りしたいです。メインカラー···パープル生産国···madeinU.S.A



