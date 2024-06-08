ジャンポールゴルチェ　アンティークリング　リング　宗教　90s

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ブランド:jeanpaulgaultier説明:こちらはコレクションの際にサンプルとして制作された希少なリングになります。目の周りの部分は写真では黒っぽいですが赤く異質な雰囲気を感じます。全体的なサイズも大きく存在感があります。・状態:大きく目立った傷や汚れのない、通常の古着です。ヴィンテージ商品の為、多少の傷などがあります。そちらは、ご了承頂けると幸いです。※気になる点がある方は、コメント下さい。・サイズ:12〜13号コメントにて詳細お待ちしております・素材:不明※配送は折りたたんで行います。＊ペット・タバコ無※プロフィールをよく読んでからの購入をお願いします。⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着バイヤーピーポ君90s80s70sヴィンテージビンテージアメカジUSED#コレクション #リング #アンティークユーズド中古古着レトロオールドモード オーバーサイズ ボックスシルエット USAユーロ古着ヨーロッパ古着#jeanpaulgaultierhomme#jeanpaulgaultier#ゴルチエ #ゴルチェ #ジャンポールゴルチェ#ジャンポールゴルチエ #gaultier