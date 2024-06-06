ボッテガヴェネタ ライトウェビング コインケース コンパクトウォレット 小銭入れ

ボッテガヴェネタライトウェビングコインケースコンパクトウォレット小銭入れキャンバスNEROブラックブランドBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ商品名ライトウェビングコインケース商品番号-カラーNEROサイズ横 12.5cm 縦 7.5cm 奥行 2cm 素材キャンバス付属品-ランクABランクコメント外面：全体スレ/薄汚れ(小) 中面：薄キズ(小)管理番号0629-a6592n※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます



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