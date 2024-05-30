キャップ 帽子 IBM ロゴ 非売品 未使用品 ネイビー ベージュ

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商品詳細
●IBMロゴ入りの貴重な非売品のキャップ、未使用品です。前に\"IBM\"、後に\"IBMTotalStorageSolutions\"のロゴが刺繍で入っています。キャップのつばの表面とアジャスターは、ベージュのレザー風で、ネイビーのキャップ部とのコントラストがオシャレです。浅めのキャップデザインのため、被りやすいと思います。生地:100%COTTONサイズ:アジャスターで調整可能刺繍ロゴ入り◆自宅保管にご理解ある方のご購入をお願いします。◆お値下げ交渉はご遠慮ください。#IBM#キャップ#非売品#ibm#アイビーエム#未使用#帽子#レア
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