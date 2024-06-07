美品 タケオキクチ 2B スーツ ストライプ 裏地ペイズリー柄 ウール キュプラ

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TAKEOKIKUCHIセットアップ送料無料タケオキクチの2Bセットアップです。目立つ汚れ等は特に見当たらず主観ですが美品です。ウール及びキュプラを100%使用した高級仕様、裏地にペイズリー柄、パンツはトレンドのワイドシルエットです。セットアップでの着用以外にもそれぞれ単体で使用できるため着回しの効く3way仕様です。■ブランド：TAKEOKIKUCHI■カラー：ダークグレー■素材：表生地ウール100%・裏生地キュプラ100%■原産国：日本製（MadeinJAPAN）■サイズ：1（S-M相当） ▼ジャケット ▼パンツ 着丈：71cm ウエスト：78cm 身幅：49cm ヒップ：92cm 肩幅：42cm 股上：23cm 袖丈：60cm わたり：32cm 股下：75cm 裾幅：26cm素人採寸なので参考程度でお願いします ＊ペットや喫煙者はいません＊ ※自宅保管及び素人検品のUSED品ですので見落としがある場合がございます。神経質な方はご購入をお控え下さい ※トラブル回避のため不明点等は購入前に必ずコメントにてご確認下さい ※サイズや状態確認不足での購入後の対応はいたしかねます ※撮影状況や光の当たり具合、スマホ・モニタ等ご覧になる環境により色合いが異なって見える場合があります ※画像と実物では色や風合いが若干異なる場合がございます ※保管・梱包によるたたみ皺については予めご了承下さい#TAKEOKIKUCHI #タケオキクチ #ブランドスーツ #セットアップ #テーラードジャケット #高級スーツ #ジャケット #ワイドパンツ #Y2K #ジャケパン #日本製 #madeinjapan #人気ブランド #センターベント #2B #2ボタン #スラックス #シングルスーツ #ウールスーツ #シングルジャケット #ビジカジ #ビジネス #オフィスカジュアル #スーツスタイル #裏地キュプラ #キュプラ #ドレッシー #フォーマル #ドレス #ブランド古着 #古着 #古着男子 #フォーマル #キレイめ #オシャレ #お洒落 #モード #パーティー #2次会 #二次会 #着回し #3way #ディナー #デート #スタイリッシュ