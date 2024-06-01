ティファニー グルーブドリング 2ライン 925 指輪 22号 1995 ...

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商品ページの閲覧ありがとうございます(*^-^*)全文読んで、ご納得のうえ購入お願い致します。スムーズにお取引が出来るよう、心がけています。即購入OKです◎(^^)/※お値下げは行っておりませんのでご了承ください※☆シルバー洗浄済み☆□ティファニーグルーブドダブルラインワイドリング指輪メンズサイズ22号1995ビンテージ1995年に発表され、現在は廃番となっているTIFFANYのグルーブドリングです。シンプルな2ラインデザインのワイドタイプなので存在感があり、指元にモダンな彩りを加えてくれます。いろんなコーデに対応出来るので、とても使いやすいリングかと思います。状態を画像でご確認の上、ご了承頂ける方のご購入をお待ちしておりますm(__)m【サイズ】22号自宅保管にご理解のある方のご購入をお待ちしておりますm(__)m親族より正規店購入品を譲って頂きました。○素人による採寸ですので誤差はご容赦ください。○詳細は画像にてご確認お願い致します。○細やかなシミ・スレ傷など見落としている場合があります…お店ではありませんのでご了承ください。○自宅保管品となりますので神経質な方はご遠慮ください。○夜間・土日の質問にはすぐに答えられない場合があります。☆★未開封品などもありますが、あくまでも中古品としてご納得頂ける方のみご購入ください☆★DS7高級 ブランド プレゼント ギフト アクセサリー