47 brand リバプール　Liverpool キャップ　帽子

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商品詳細
47のリバプールキャップです。ドイツ直輸入品です!!★新品未使用・タグ、シール付き即日発送可能！日本国内では入手困難。他人が持っていない珍しいグッズが欲しい方におすすめ!!イングランド・プレミアリーグの名門\"リバプールFC\"のロゴです。リバプールは現在遠藤航選手所属チームです。早い者勝ちとなりますのでよろしくお願いします。
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