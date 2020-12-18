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クロムハーツ K\u0026T リング 20号 シルバー925 ジルコン 最終値値下げ
商品番号 S43891587852
商品名

クロムハーツ K\u0026T リング 20号 シルバー925 ジルコン 最終値値下げ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

某オークションサイトで購入したものですが、サイズが合わないため泣く泣く出品します純正ダイヤではなくアフター加工したものですまた、使用してるものはジルコンとなっております付属品についてはインボイスのコピー品のみこちらの商品については返品不可なので購入される際は、写真で判断してください。また、追加で掲示してほしい写真等あれば遠慮なく言ってください。#クロムハーツ
http://narcologia.ru/goods/capitation513408.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming778592.html
http://narcologia.ru/goods/financier637560.html
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