MONKEY TIME マッキーノジャケット

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商品詳細
※即購入OKですZOZOTOWNにて購入したのですが、今後着る予定がないため出品致します。購入してから2,3回程度着用していますが、汚れ等ない為美品であると思います。ですが素人保管であるため、気になる方は購入を避けることをお勧め致します。【定価】28,600サイズ……Mサイズ着丈 ……70cm身幅 ……57cm肩幅 ……55cm袖丈 ……55cmご質問等ございましたら遠慮なくお申し付けくださいませ。
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