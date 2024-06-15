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MONKEY TIME マッキーノジャケット
商品番号 L78250223436
商品名

MONKEY TIME マッキーノジャケット
ブランド名 モンキータイム
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※即購入OKですZOZOTOWNにて購入したのですが、今後着る予定がないため出品致します。購入してから2,3回程度着用していますが、汚れ等ない為美品であると思います。ですが素人保管であるため、気になる方は購入を避けることをお勧め致します。【定価】28,600サイズ……Mサイズ着丈　……70cm身幅　……57cm肩幅　……55cm袖丈　……55cmご質問等ございましたら遠慮なくお申し付けくださいませ。
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