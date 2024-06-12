ナイキ フリーハラチ カーニバル26.5cm

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商品詳細
ナイキフリーハラチカーニバルNikeFreeHuaracheCarnivoreObsidianWhite26.5cmレザーアッパーにソックスタイプのインナーという珍しい造りのレアモデルです！丁寧に履いていたので、アッパー、インナー、ソールとも特筆すべき傷汚れ無いです。手入れをして保管しておりましたので、状態は良いかと思います！その他、ご質問や写真にてご確認ください。レアモデル、ぜひご検討よろしくお願い致します(^-^)メインカラー···ブルースニーカー型···ローカット(Low)
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