DESCENTE PAUSE PACKABLE セットアップスーツ

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商品詳細
DESCENTEPAUSEPACKABLEセットアップスーツ数回着用しておりますので神経質な方はご遠慮ください。汚れに関しては、最後の写真に載せてあります脇の辺りが少し擦れたような汚れがあります。定価:35,200円(ジャケットのみ)今回の出品はパンツも含めたセットアップのご用意となります。#DESCENTEPAUSE#DESCENTE
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