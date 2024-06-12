LOEWE ロエベ　リピート コインカードホルダー

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商品詳細
LOEWEロエベ リピートコインカードホルダー エンボスシルクカーフ レザーカードケース ブラック FKサイズは高さ（cm）:7.5、幅（cm）:13、深さ（cm）:1、高さ（inch）:3、幅（inch）:5.1、になります。素材はレザー です。お色はブラック です。福岡 正規店 百貨店購入です！半年前くらいに購入しております！！ほぼ未使用です！！ 定価５万程度です！
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