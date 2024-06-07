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財布形···二つ折り、カラー···ブラウン閲覧頂き、ありがとうございます。メンズ二つ折り財布になります。素材は、申し訳ありませんが、わかりかねます。ご了承の程、宜しくお願い致します。お札を入れる所が２つにわかれており、お札を入れる外側の方に、もう1枚カードを入れる事が可能です。小銭も２つに分ける事が可能となっております。また内側側面に、ポッケが付いておりカード等、必要な物を入れる事が出来ますが、チャック等は付いておりません。少し、表面にキズや折れている部分にヨレがあります。お写真にて、ご確認をお願い致します。