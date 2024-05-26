超希少】MIUMIU ミュウミュウ テックブルゾン 00s 八の字ジップ 紺 ...

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ミュウミュウのブルゾンです。こちらブランドUsedショップにて購入した鑑定済み確実正規品です。とても貴重なミュウミュウがメンズラインをリリースしていた頃のブルゾン。近年アーカイブ再評価の流れで価格高騰続く一着です。テック感ある雰囲気に八の字に配置されたジップ。やや光沢感ある生地はラグジュアリーブランドらしいデザイン。サイズも希少なXLになります。中々出ない貴重な一着、この機会にぜひ。商品説明詳細⭐︎サイズ表記: 50⭐︎カラー: ネイビー 紺 ⭐︎素材: コットン 62% レーヨン 38% ⭐︎サイズ詳細着丈72cm身幅52cm肩幅45cm袖丈61cm＊素人採寸の為、誤差はお許しください⭐︎状態: 襟裏などややアタリはありますが 特に目立つ傷汚れもなく 良好なコンディションになります。⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、気になる方はコメントでご質問ください。⚠️気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましてはトラブルになる可能性があります。デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します☆気になる事があればコメントお願いします。値下げ対応もお気軽にご相談ください!