エニグマ MCMXCa.D. The Limited Edition 最終値段

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◼️商品の内容:EnigmaエニグマMCMXCa.D.TheLimitedEditionEnigma(MichalCretu)が1991年に発表した初代のプロモアルバムとなっております通常盤はジャケットがキラキラ光っていませんこちらは期間限定で販売されておりほとんど市場では出回っておりませんのでとてもレアな商品となっております。Amazonでも偽物が出回っているみたいですがこちらは製造番号もしっかり載っており正規品です。EnigmaCDの中で一番貴重なCDですのでこのお値段でお願い致します。昔から好きで全て集めていましたが手放すことにしました。発売年:1991製造番号:262029PM527帯:輸入盤の為元々付属していません。発売国:ドイツ何語のCD?:英語ラテン語ジャンル:NewAge,Ambiente,WorlMusic,Meditation市場販売所状況:激レア廃盤◼️商品の状態:古い商品ですので少し傷など目立ちますが再生には問題ありません。◼️発送:丁寧に梱包しご購入して頂いた日から24時間以内には発送させて頂きます。丁寧に保管していますが見落としの傷などもあるかと思いますので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。★注意事項:商品は大切に保管しています写真で状態をご確認お願い致します1点限りの商品です年代物の商品となりますので色褪せや見落とし部分がある可能性がありますのでご理解ある方のみご購入をお願いします。●関連検索ワード#Enigma#Sandra#Michelcretu#癒し#newage