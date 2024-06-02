クロスステッチ洋書 RUES DE PARIS

パリの町並みのクロスステッチ図案集です。中には図案と完成写真だけでなく、パリの街角の写真やスケッチも載っており、眺めているだけでも楽しい本です。10枚目の写真に載せたのですが、見開きで図案とどの糸を使うかは書かれているのですが、図案のどこにどの糸を使うかハッキリと指定されていないので、この色で本当に合っているのだろうか…と少々迷いながら刺すことになります。ただ図案はとても素敵です。こちら沢山刺繍しましたのでカドに折れ、表紙に傷などあり使用感が感じられます。ご了承下さる方に。



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