希少！ 美品スーパーファミコン 1CHIP 03 本体一式セット

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【付属品】本体×1（後期型）個人的主観ですが、基盤も含め綺麗な状態です。任天堂純正コントローラー×２任天堂純正ステレオAVケーブル×１（後期型）任天堂純正ACアダプター×１（ニチコン製、長寿命ハイグレード新品電解コンデンサに交換済み）高画質、高音質が特徴のスーパーファミコン1CHIP01、02よりも、希少で、更に数が少ない、1CHIP03基盤のスーパーファミコンです。 本体とコントローラーは、レトロブライト（漂白）なしの分解洗浄済み。洗浄する時に、ブラシを使用して、埃や汚れを、除去しましたので、綺麗になったと思います。コントローラー内部の基盤は、無水エタノールを使用して、汚れを除去しクリーニングして、内部のゴムパッドも、使用できないものは、良品と交換しています。コントローラーの全ボタン操作は、ストリートファイターZERO2で、全てのボタンの操作確認済み。（セレクトボタン含む）本体の端子部分は、起動しやすいようにメンテナンス済み。本体内部の10ヶ所、全てとACアダプターの電解コンデンサを、ニチコン製の長寿命の電解コンデンサに、交換。仕上げに、乾いたタオルにシリコン艶出しスプレーを吹き掛けて、本体とコントローラーを磨いて仕上げました。【作業内容】1️⃣コンデンサ全て撤去。2️⃣半田ごてと半田吸取線を使用して、過去の鉛を除去。3️⃣フラックスを塗布して、半田盛りをして、新品コンデンサを取り付けました。4️⃣本体側のACアダプターのプラグの差し込む所の基盤裏の半田とヒューズの半田もやり直しました。5️⃣コンデンサ取り付け完了した後に、サンハヤト基盤クリーナーで、洗浄した後に防湿コーティング剤を塗布。6️⃣ACアダプターも20年以上経過しているので、内部の古い半田の鉛を除去し半田付けをし直して、古いコンデンサを撤去し、ニチコン製の長寿命コンデンサに交換して、長く使用できるようにしました。また、接触不良になりがちな、コンセント部分と本体側に差し込む端子部分も研磨剤で、磨いて、メンテナンスしました。7️⃣複数の私物のカセットで、起動、動作確認済み。8️⃣ステレオAVケーブル、S端子ケーブル、RGBケーブルで、全て任天堂純正品で、動作確認済み。本気で欲しい方のご購入、お待ちしております。