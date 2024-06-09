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ミュウex 25th　PSA10
商品番号 M25358347797
商品名

ミュウex 25th　PSA10
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。・PSA10ポケモンカード・PSA10を取得しておりますが、完美品を保証するものではないので画像にてご確認願います。（白かけや横線、ホロかけなどがあるカードでもPSA10の個体はあります。）・出品しているPSAカードは全て自分で直接出したものとなりますのでカードの入れ替えなどは一切行っておりません。・発送はプチプチで覆い段ボールで発送致します。※即購入有り、コメント中でも購入は有りとなります。※返品返金無し、購入後のキャンセル無しとなります。※なにか分からない事がありましたらコメントお願いします。
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