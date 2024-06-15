B'z ライブ作品ブルーレイ・DVDセット Highway X 等

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商品詳細
※こちらの品はDVDの盤面はチェックしていますが再生に関してはチェックはしていません。その点をご理解下さい。※こちらの品に関して値下げは自分の判断で行うので値下げのコメントはご遠慮下さい。あと、バラ売りも今のところ考えておりません。（※こちらに記入しておりますがバラ売りでの購入を希望される方がおられたため再度記入します。個人的に手放す場合はまとめて売りたいと考えております。バラ売りに切り替える場合はそれぞれ出品し直しますのでその時は宜しくお願いします。）※こちらの商品に加えて最新ライブ作品（ブルーレイ）「B'zLIVE-GYM2022-HighwayX-」を含みます。楽天ブックスで購入済みです。中の納品書を取るため箱は開けますが商品自体は新品です。宜しくお願いします！B'zのライブ作品ブルーレイ・DVDです。稲葉さん松本さんソロ関連もあります。状態に関して全体的に良いです。新品もあります。宜しくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/tenet726863.html
http://narcologia.ru/goods/providence783194.html
http://narcologia.ru/goods/marshal634880.html
LIVE Blu-ray『B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X-』 (Blu-ray） (1枚組）
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B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X Blu-rayの通販 by Dracarys｜ラクマ
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