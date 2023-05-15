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- 【STメープルネック】高品質☆未使用☆0.65㎏☆メイプル指板☆N‐12
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商品詳細
■高品質■未使用■STメープルネックメープル指板■STネック材木地上り☆自作や改造にうってつけ☆☆重量0.65ｋｇ☆☆珍しい羽子板なのでオリジナルヘッド形状に出来ます☆整理番号NT-OKT-N-12
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Re:CENO product｜伸長式ダイニングテーブル folk／BR ブラウン：高さ68cm
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